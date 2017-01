Saint-Herblain Un enfant de huit ans mort noyé dans une baignoire

0

Son corps a été découvert mercredi après-midi, dans un appartement du quartier de la Crémetterie, à Saint-Herblain.

Les secours ont tenté de réanimer ce petit garçon de huit ans. En vain.

Selon les premières constatations des médecins et des enquêteurs, l'enfant aurait été victime de violences, peu avant le drame. Il serait mort noyé dans la baignoire, remplie d'eau froide, après avoir été entravé aux chevilles et aux poignets.

Sa mère et son beau-père l'auraient "puni", pour un motif que le parquet des mineurs de Nantes qualifie de "futile". Il aurait notamment dû effectuer "des flexions pendant une heure", avant d'être "frappé", selon le parquet.

La mère et son compagnon, qui se trouvaient sur les lieux à l'arrivée de la police, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils seront présentés à un juge d'instruction ce vendredi, en fin de journée.

"Inconnue des services sociaux"

Le parquet des mineurs a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour "meurtre sur mineur de 15 ans" et "actes de tortures et de barbarie habituels". Il a également requis leurs placements en détention provisoire. Le couple est en effet soupçonné d'avoir déjà infligé par le passé - et à plusieurs reprises - ce qu'il appelait la "punition de la baignoire" au petit garçon. Des lésions relevées par le légiste témoignent également de coups portés antérieurement.

Les deux autres enfants - âgés de 8 mois et 3 ans - qui vivaient dans le logement ont été placés par la Justice ce vendredi après avoir été pris en charge par un proche.

Cette famille n'avait fait l'objet d'aucun signalement à ce jour. "Elle était totalement inconnue des services sociaux", a indiqué le parquet ce vendredi.

Le petit garçon avait grandi en Côte d'Ivoire avant de rejoindre sa mère, à Nantes, en août dernier.

