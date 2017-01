Saint-Herblain Un promeneur fait une macabre découverte

0

Macabre découverte vendredi après-midi à Saint-Herblain. Alors qu'il se baladait chemin de la Pelousière, non loin de la Carrière, un promeneur a découvert le corps d'un homme dans un sous-bois. Un sac à dos contenant des effets personnels a été retrouvé à côté du cadavre qui, selon les premières constatations du légiste sur place, gisait là depuis déjà quelques jours. Une autopsie doit être pratiquée lundi pour préciser les causes et la date de la mort. Elle permettra peut-être également de confirmer l'identité de la victime. Selon des documents retrouvés dans le sac, il pourrait s'agir d'un sans-abri d'une cinquantaine d'années.

Aucune trace suspecte n'a été relevée sur le corps. Une enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort.

