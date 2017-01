Saint-Herblain Une marche de 300 personnes en mémoire du petit David

0

Près de 300 personnes, roses et peluches à la main, se sont réunies à 16 heures devant l'école du Soleil-Levant à Saint-Herblain, en mémoire du petit David, retrouvé mort noyé la semaine dernière à son domicile. Organisée par une maman, la marche blanche et silencieuse s'est dirigée vers le domicile de la petite victime, rue de la Branchoire, dans le quartier de la Crémetterie. Une minute de silence a eu lieu.

La mère et le beau-père de l'enfant ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour « meurtre » et « actes de torture et de barbarie habituels ».