Saint-Jean-de-Boiseau La Note violette en concert ce soir

0

La Note violette est en concert à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Boiseau, vendredi 7 avril à 20 h 30. Angevines, ces quatre femmes là sont... vives, belles, intelligentes, sympas, débridées, émouvantes, drôles, douces et fermes ! Et si elles sont très différentes, elles ont en commun un bien bel organe vocal et surtout un héritage familial : la Note violette ! Si elles n'ont de cesse, à chaque instant, de cesse clamer leurs différences, il leur faut s'accorder à la minute suivante : le récital doit avoir lieu, ne serait-ce que pour partager la fameuse Note... Sensibles et un poil farfelues, elles ont choisi des chants qui les touchent, un répertoire à leur image. On y trouve donc un chant traditionnel roumain flirtant avec un tube pop planétaire ou la puissance d'un vieux blues à côté d'un bon gros rock des familles. Elles offrent un récital éclectique et surprenant, avec des chants de presque partout, assaisonnés à la sauce Sisters et servis a cappella... Leur programme va des Clash à Mike Brant, d'un chant traditionnel roumain aux Têtes raides, de Mickaël Jackson à Louis Armstrong.

Vendredi 7 avril à 20 h 30, salle des fêtes de Saint-Jean-de-Boiseau. À partir de 8 ans ; durée 1 h 10 ; tarif 7 €, réduit 6 € et 4 €, gratuit -12 ans. Réservation conseillée : 02 40 65 61 00 ou accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr.