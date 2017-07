Saint-Jean-de-Boiseau 650 marmots de Boiseau chantent ensemble (VIDÉO)

0

Tous les élèves scolarisés à Saint-Jean-de-Boiseau se sont retrouvés ce matin pour un concert de chorale autour du musicien Joël Vaillant.

"Nous sommes les marmots de Saint-Jean-de-Boiseau, nous avons plein d'idées dedans" le refrain entêtant va accompagner les vacances des toutes les familles boiséennes ! Hier matin dans le parc du Château du Pé, plusieurs centaines d'enfants ont chanté 4 chansons ensemble écrites et apprises avec le musicien Joël Vaillant.

Ce dernier intervient depuis de nombreuses années dans les écoles de la commune. Il a mené cette année un projet de grande ampleur avec toutes les écoles de la commune, publiques et privée. " J'ai travaillé avec les 25 classes de Saint-Jean-de-Boiseau. Nous avons écrit une chanson pour chaque classe que j'ai ensuite mise en musique. Les plus grands ont travaillé avec la société d'histoire de la commune et ont mis en lumière le patrimoine à travers leurs chansons."

Deux CD ont été enregistrés au cours du mois de mai grâce au studio du collectif Bizhart, et ils viennent de parvenir aux familles. "Ce projet a été financé par les écoles, ajoute Joël et le fruit de la vente des CD leur reviendra."

Voici un petit medley du concert :

