Saint-Joachim Deux mineurs interpellés après une course-poursuite

0

Au volant d'une voiture volée, deux mineurs de 17 ans ont provoqué un accident à Saint-Joachim ce lundi matin avant de prendre la fuite. Ils ont été rattrapés par les gendarmes.

L'affaire commence ce lundi matin peu avant 10h. Les gendarmes sont appelés pour un délit de fuite consécutif à un accident de la route sans gravité à Saint-Joachim. Ils font le lien avec une voiture volée une heure plus à Saint-Malo-de-Guersac. Six patrouilles de gendarme, appuyées par un hélicoptère se lancent à leur recherche. Rapidement localisés, les deux occupants de la voiture prennent la fuite, poursuivis par les forces de l'ordre. Dix minutes plus tard, les deux fuyards abandonnent la voiture avant d'être interpellés vers 11h par les gendarmes.

A lire ce mardi dans Presse Océan