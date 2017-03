Saint-Joachim Éric Guérin a ouvert les portes de son restaurant à « Top chef »

0

Pour sa 4e participation à l’émission, le chef étoilé a accueilli les quatre candidats au cœur du marais briéron. Ce nouvel épisode de la célèbre émission de M6 Top chef a été tourné le week-end du 1er novembre, sur l’île de Fédrun, à Saint-Joachim. « C’était une chance de pouvoir les accueillir à la maison et d’être ainsi l’ambassadeur de la Brière, mise à l’honneur. En plus, on a eu de la chance avec le temps, souligne Éric Guérin : les candidats sont arrivés en chaland, sous le soleil… ».

Top Chef chez Éric Guérin à La Mare aux Oiseaux, ce mercredi 29 mars, à 21 h, sur M6.

