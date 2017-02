0

Un fonds de plus de 2 300 documents, mémoire de la Brière, de sa culture et de son savoir-faire, est aujourd'hui consultable par le public. Garder, protéger, transmettre un patrimoine culturel immatériel mais d’une grande richesse : c’est le pari mené conjointement par le Parc naturel régional de Brière, Dastum 44 et la Drac des Pays de la Loire.

Plus d'infos dans Presse-Océan de ce lundi 13 février.