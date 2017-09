Saint-Nazaire 700 retraités dans la rue ce matin

1

Ce jeudi matin, à l'appel de sept organisations syndicales, environ 700 retraités (600 selon la police) se sont rassemblés en centre-ville afin de protester contre la hausse de la CSG sur retraites. « Macron prend au plus grand nombre pour distribuer aux plus riches : c'est Robin des Bois à l'envers » a tonné Roger Lepeix de Force Ouvrière. Le cortège est ensuite allé jusqu'aux permanences parlementaires de la députée La République en Marche, Audrey Dufeu-Schubert et du sénateur PS Yannick Vaugrenard.

