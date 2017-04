Saint-Nazaire À Kerlédé, le couple de buralistes met les braqueurs en échec

0

Deux hommes aux visages dissimulés ont fait irruption ce mardi matin vers 7 h 40 au tabac-presse du centre commercial de Kerlédé. L'un d'eux, âgé de 14 ans, a pu être interpellé grâce à l'intervention d'un commerçant.

Les gérants du bar-tabac avouent qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de réfléchir. À 7 h 40, le couple de commerçants est dans le magasin lorsque deux individus, l'un cagoulé, l'autre le visage dissimulé et encapuchonné, entrent en criant. Ce dernier porte une arme de poing et braque le gérant... qui ne se laisse pas faire. Tout comme son épouse. « On a couru vers eux, on leur a crié dessus », raconte cette dernière. Les deux braqueurs ont finalement pris la fuite. L'un d'eux a été intercepté grâce à l'aide d'un employé de la supérette voisine, qui avait prévenu la police. Âgé de 14 ans, il a été placé en garde à vue. Son complice a réussi à prendre la fuite.

