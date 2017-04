Saint-Nazaire Accord avec Fincantieri : réaction de la direction de STX-France

0

Dans un communiqué, le directeur général du chantier naval Laurent estime que « cette décision met fin à une période trouble, pénalisante pour les activités de l'entreprise et permet d'envisager avec sérénité l'avenir industriel du site de Saint-Nazaire ».

« Toutefois, j'invite dès à présent la Direction du groupe Fincantieri à se rapprocher au plus vite de nos salariés au travers de nos instances représentatives du personnel mais aussi, et surtout, de nos clients principaux, ceci dans le but de créer une nouvelle communauté d'intérêt qui veillera à maintenir pour de longues années une grande construction maritime à Saint-Nazaire », a-t-il ajouté.

La direction du chantier naval précise en outre que dans la mesure où elle n'a « pas connaissance de tous les détails des accords », elle espère que « d'autres points tout aussi essentiels seront garantis : conserver une simplicité et une lisibilité de la gouvernance, poursuivre la politique de diversification des activités de l'entreprise, préserver la confiance des clients principaux ».

