Saint-Nazaire Attaque de bus : un homme arrêté

Le 21 décembre, deux bus de la Stran avait essuyé des tirs de fusil « airsoft » envoyant des billes de plastiques. Quinze vitres sur deux bus circulant à 3 minutes d'intervalle avaient volé en éclats. Suite à ça, les conducteurs de la compagnie de transports en commun de la région nazairienne avaient débrayé la soirée du 21 décembre et le 22. La police a retrouvé l'auteur de ces tirs. En, fait il avait été arrêté dès le 21 car il avait menacé son voisin avec son fusil « airsoft » qui ressemble à un fusil d'assaut. Il était saoul et avait reconnu les violences avec armes mais n'avait pipé mots sur les dégradations du bus. Il avait été remis en liberté avec une convocation devant le tribunal. Les enquêteurs ont vite fait le lien entre cet individu de 28 ans et les attaques des bus. Le temps de collecter des informations supplémentaires et la police l'a arrêté le 27 décembre. Il est déféré au parquet de St-Nazaire ce mercredi.