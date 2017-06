Saint-Nazaire Au conseil hommage à Simone Veil en ouverture de séance

Voici son discours que la ville a aussitôt publié sur le réseau Twitter :

"Elle était une femme admirable, à bien des niveaux, aussi bien politiquement que personnellement. Et la France pleure aujourd’hui une femme d'exception qui, pour avoir connu le pire, a travaillé au meilleur de l'idéal humaniste et européen. Son histoire restera un exemple et une source inspiration perpétuelle, pour nous toutes et tous."

Il a ensuite évoqué son parcours, du camp d’Auschwitz à la loi qu'elle fit voter avec courage en 1974 autorisant en France l'interruption volontaire de grossesse.

David samzun :

"Et je n’oublie pas, que 43ans plus tard, en 2017, il nous faut encore nous battre face à certains qui peuvent oser remettre encore en cause l’IVG et le droit à l’avortement. Beaucoup a été fait en matière de droit des femmes, mais beaucoup nous reste à faire. Le chemin de l’égalité femme-homme est long et semé d’adversaires, mais je sais que nous en verrons le bout."

Simone Veil, par son action, par sa personne, par son histoire, a incarné le meilleur de la France et de l'Europe. Députée européenne, puis première présidente du Parlement européen, elle était convaincue de la nécessité absolue d'Europe. Elle prononcera, avec l’éloquence qu’on lui connaît, cette très belle phrase : «Le fait d'avoir fait l'Europe m'a réconciliée avec le XXe siècle» " (...)

"Elle est et restera immortelle par sa bravoure, son courage et sa détermination, qui auront su perdurer avec tant de forces à travers les âges, et ce, malgré les épreuves et les adversités. Elle restera pour toutes les Françaises et tous les Français, une haute figure morale, une référence intellectuelle et une grande dame de l’histoire."