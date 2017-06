Saint-Nazaire « Ce bateau a une ligne que les autres n’ont pas ! »

0

Claude et Yves Caroff sont venus à pied depuis chez eux admirer le géant de la Cunard. Pas de Compostelle, mais de Villès-Martin où ils habitent. « C’est toujours émouvant de voir un bateau entrer ou sortir. Ça a une âme, un navire…, estime Claude en digne fille de capitaine au long cours : Toute ma vie j’ai ainsi voyagé par père interposé ».

Pour ces Nazairiens respectivement âgés de 79 et 83 ans, « le Queen Mary 2 est une fierté pour les chantiers navals de la ville. Le départ a été entaché par ce drame et c’est très regrettable, mais c’est la vie. On le revoit malgré tout avec bonheur. Et puis, ce bateau a une ligne que les autres n’ont pas ! ».