Saint-Nazaire Chantiers STX : B. Retailleau dénonce un "montage hasardeux"

0

Invité sur les ondes de France Bleu Loire-Océan ce matin dans "L'invité de 8h15", Bruno Retailleau, président du Conseil régional des Pays de la Loire et fraîchement réélu à l'unanimité mercredi président du groupe LR au Sénat, s'est exprimé sur l'accord trouvé en début de semaine entre la France et l'Italie concernant les chantiers navals STX de St-Nazaire.

Il a notamment parlé d'un "montage hasardeux" qu'il "refuse de cautionner". Bruno Retailleau a également émis des doutes sur l'offre faite par Fincantieri. "Dès le départ, j'ai dit au gouvernement de l'époque qu'il ne fallait pas que les italiens obtiennent la majorité parce que nous avions des doutes pour l'emploi. Je n'ai jamais varié (...) Malheureusement pour STX, ce n'est pas un champion européen qu'on va créer. C'est un champion italien. Et je pense que le gouvernement aurait un peu plus inspiré d'être un peu plus ferme."

Pas là hier aux côtés de Bruno Le Maire

Le futur président du groupe Les Républicains, a par ailleurs justifié son absence hier lors de la visite du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. "Lorsque j'ai rencontré Emmanuel Macron, il m'a écouté et il m'a entendu puisqu'il a décidé une nationalisation provisoire. Alors il faut qu'on viennent m'expliquer pourquoi on va finalement accorder aux Italiens ce qu'on leur refusait au départ", a-t-on pu entendre sur les ondes de France Bleu ce matin.

De son côté, Bruno Lemaire a quant à lui a vanté les mérites du « bon accord ».