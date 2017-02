Saint-Nazaire Cinq nouveaux noms à l’affiche des Escales

0

Cinq artistes rejoignent la programmation de cette 26e édition qui se déroulera les 28, 29 et 30 juillet sur le port. Il s’agit de LP, Milky Chance, Talisco, Lee Fields & The Expressions ainsi que Throes + The Shine.

Ils s’ajoutent aux premiers noms déjà dévoilés pour ce cru 2017 consacré à la ville américaine de Detroit avec les Pixies, Jain, Camille, Imanny, Inna de Yard, Jeff Mills & Tony Allen, Møme.

LP : la chanteuse américaine, incontournable depuis son titre Lost On You, fera une halte sur la grande scène du port le samedi 29 juillet. Avec une carrière de plus de 15 ans derrière elle, c’est armée de toute son expérience qu’elle est arrivée dans le paysage musical français. Avec 4 albums à son actif, LP ne signifie pas Long Play, mais représente tout simplement les initiales de son nom d’état civil : Laura Pergolizzi.

Milky Chance : Milky Chance est un groupe allemand d’indie folk influencé par le reggae et la musique électronique. Clemens fut d’abord bassiste dans un quartet de jazz connu sous le nom de Tones Flown et Philipp était DJ. En 2014, ils sortent leur premier album autoproduit Sadnecessary. Aujourd’hui, ils en sont déjà à leur deuxième album (qui sortira le 17 mars 2017), nommé Blossom. Le 29 juillet scène du parc des expos.

Talisco : Après son premier disque Run (2013) ? dont un des morceaux (The Keys) a probablement dû vous rester en tête pendant de longs mois grâce à une fameuse pub de longboardeuses sexy ? Talisco dévoile son deuxième opus : Capitol Vision (sortie en janvier 2017). Le songwriter parisien sort les griffes et durcit le ton, l’heure est à l’affirmation : guitares cinglantes, cordes métalliques, jamais mécaniques, souffles électro et hymnes indie-pop… Le vendredi 28 juillet.

Lee Fields & The Expressions : en 2009, son album My World est un miracle, un chef-d’œuvre (vocal et musical) à la hauteur de Smokey Robinson, James Brown ou Donny Hathaway. Avant d’être un pilier du soul-revival, Lee Fields a été un chanteur de soul formé au chant d’église, et en activité discographique depuis plus de quarante ans. Après une tournée mondiale, il reprend la route avec son nouvel album qu’il présente sur scène accompagné de ses musiciens The Expressions. Le vendredi 28 juillet.

Throes + The Shine : La rencontre improbable du rock noisy de Throes et du kuduro de The Shine, le kuduro étant un genre musical originaire de l’Angola (entre le zouk, le hip hop et l’électro). Le résultat est un cocktail explosif de rythmes hyper-dansants tabassés par des guitares et claviers saturés. Une énergie scénique à couper le souffle qui ne laisse personne indifférent. Dimanche 30 juillet.