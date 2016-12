Saint-Nazaire Commandes de paquebots confirmées pour STX

0

Le croisiériste MSC vient de confirmer les deux options annoncées en février dernier, lors de la cérémonie des pièces du premier navire de la classe Meravéglia. Les contrats seront bien mis en vigueur pour ces deux paquebots livrables fin 2019 et mi 2020. Par ailleurs, le groupe Royal Caribbean Limited avait annoncé son intention de commander un cinquième navire pour sa classe Oasis ainsi que deux autres unités pour la classe Edge. Ces trois commandes sont aussi actées. Oasis 5 complétera la plus grande classe de navires au monde conforté dans le succès de ces paquebots hors normes dont le dernier, Harmony of the Seas, a été livré par le chantier de Saint-Nazaire. Le suivant Oasis 4 est déjà en cours de construction pour une livraison en 2018. Les autres seront livrés en 2021 et 2022.