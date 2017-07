Saint-Nazaire Crique naturiste fermée : colère des utilisateurs

0

Jusqu'à l'été dernier il y avait deux plages naturistes à Saint-Nazaire : la plage des Jaunais et la crique de la Petite Vallée. Cette dernière a été fermée au naturisme sur décision de la Ville. En effet, des utilisateurs « textiles » des plages à proximité se plaignaient que les naturistes débordent de la crique qui leur était réservée. Du côté des naturistes, on déplore le manque de concertation et le fait que la plage des Jaunais est surpeuplée.

Plus d'information ce jeudi 20 juillet dans Presse Océan.