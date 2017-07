0

La Ville entend dynamiser la baie, de la Capitainerie à Saint-Marc. Dès cet été, elle expérimente et propose de nombreuses animations « avant une montée en puissance l'année prochaine » précise Jean-Luc Guyodo, l'élu (SE) en charge des sports nautiques et de nature. Le but, faire de Saint-Nazaire une véritable destination balnéaire.

