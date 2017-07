Saint-Nazaire Des drapés aériens dans le ciel nazairien

0

Fred’Deb et son équipe proposent pendant 15 jours stages et spectacles, du 17 au 30 juillet, pour découvrir les arts du cirque. Le drapé aérien est une discipline inventée en France, notamment avec les Art sauts, « la » compagnie référence dans le monde du trapèze, dans laquelle Fred’Deb a fait ses premières armes après une formation au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, l’école de référence du cirque contemporain.

L’artiste a même exporté cette discipline aux États-Unis avant de revenir en France, plus précisément à Saint-Nazaire, où elle a posé sa compagnie et importé ces Rencontres de danse aérienne qui se tenaient auparavant à La Baule. « Le premier langage dans cette discipline, c’est le corps » qui fait sauter toutes les frontières. Ces rencontres proposent également des masters class à destination des personnes en situation de handicap.

