Saint-Nazaire Des Nazairiens rendent hommage à Tom Mac Cormack

0

Une quinzaine de personnes majoritairement venues de Saint-Nazaire ont rendu hommage mardi, cimetière de l’Est à Rennes, à Thomas Mac Cormack, dit Tom. « Il était important pour nous de marquer le 75e anniversaire de sa mort », explique Hubert Chémereau du Credib (Centre de recherches sur l’identité bretonne).

Le soldat originaire de Liverpool a participé au raid sur Saint-Nazaire le 28 mars 1942. Il était à bord du Campbeltown lors de cette Opération Chariot, dont l’objectif était la mise hors-service des infrastructures portuaires. Blessé lors des combats avec sa section d’assaut, il décéda des suites de ses blessures le 11 avril 1942. Il avait 25 ans. Lors de l’hommage qui lui a été rendu mardi devant sa tombe, le port du kilt était de rigueur. « Les commandos membres du Liverpool Scottish, fiers de leurs traditions militaires écossaises, avaient demandé et obtenu l’autorisation exceptionnelle de Winston Churchill de combattre en kilt, ce qui était interdit depuis 1940 ». Durant l’attaque, le soldat fut grièvement blessé à la tête et au poignet droit par des éclats de grenade. Il fut fait prisonnier et exposé par l’occupant sur la Place de la Vieille-Ville avec d’autres combattants. C’est à cet endroit qu’il fut pris en photo par un reporter allemand. « Les clichés parurent sur la revue Signal, organe de propagande de l’armée allemande ». Ces clichés sont ensuite entrés dans l’Histoire...

