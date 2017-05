Saint-Nazaire Des pièces de l'Ecomusée exposées au musée de Salem (USA)

0

Le Peadbody Essex Museum de Salem va exposer huit œuvres de l’Écomusée à compter du samedi 20 mai. Partis des réserves de Saint-Nazaire il y a un peu plus de trois semaines, les trésors nazairiens datant des années 20 et 30 sont depuis arrivés à Salem, près de Boston dans le Massachussetts.

Ils ont aussitôt trouvé bonne place dans une salle du Peadbody Essex Museum, le plus grand musée maritime des États-Unis où s’ouvrira, le samedi 20 mai (jusqu’au 9 octobre), l’exposition intitulée Ocean liners : Glamour, Speed and Style. L’événement regroupe plus de 200 pièces de collection : peintures, sculptures, mobilier, documents, photos, vêtements et accessoires.

L’exposition de Salem rejoindra ensuite Londres et le Victoria and Albert Museum (du 3 février au 10 juin 2018).