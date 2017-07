Saint-Nazaire Devant la place du Commando, les parasols solaires vandalisés

0

Installés il y a quelques semaines, ils ont été retirés pour être réparés. Les parasols seront remis en place début août.

Ils font partie des premiers aménagements de la plage située dans le prolongement de la place du Commando. Six parasols solaires fixes, dotés de prises USB dédiés au farniente... Il ne reste aujourd'hui plus que les mâts. Cinq de ces parasols ont été vandalisés pendant le week-end de The Bridge. Des personnes s'y sont suspendues en pliant les armatures, l'un a été troué sans doute à cause d'une cigarette. Ils ont donc été retirés pour être « réparés et renforcés » en vue d'une remise en place « début août », dit la Ville.