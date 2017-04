Saint-Nazaire Dix ans de Vip dans la base sous-marine

0

La salle de concerts s'est installée dans l'alvéole 14 le 13 avril 2007. Elle y a accueilli plus de 600 concerts et 1 200 groupes. La soirée des dix ans aura lieu jeudi soir.

Pendant cette décennie dans la base sous-marine, la fréquentation du Vip a presque doublé avec un total de plus de 130 000 spectateurs. 600 concerts y ont été organisés, sans oublier les résidences d'artistes, et plus de 1 200 groupes s'y sont succédé sur scène. Avec forcément quelques beaux souvenirs à l'image de ce concert de Dominique A en 2010. « Tout le monde est assez unanime. Il nous a dit que c'était son plus beau concert », se souvient Stéphane Heuvelin, programmateur du Vip.

La soirée anniversaire des dix ans se déroule jeudi soir de 20 h 30 à 3 h 30. À l'affiche : Samifati (électro), Zenzile (dub), Inuit (pop électro) et Dub Invaders (dub). Tarif unique : 13 € (abonnés 10 €). www.levip-saintnazaire.com

À lire ce mardi dans Presse Océan