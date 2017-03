Saint-Nazaire Eau potable : le chantier touche à sa fin

0

Il ne reste plus que 11 km, entre Trignac et La Baule, à équiper en canalisations afin de sécuriser l'approvisionnement en eau potable de la Carene et de Cap Atlantique. Démarré en 2014, le chantier visait à aller chercher une autre source d'eau potable (à Nantes) pour les habitants du nord-ouest du département. Démarrée au château d'eau de Vigneux, la pose des tuyaux est arrivée jusqu'à Trignac. De fin mars à novembre, la dernière tranche va se réaliser.

