Saint-Nazaire Elles descendent la Loire depuis Roanne pour la bonne cause

Durant trois semaines, deux amies vont descendre le plus grand fleuve de France sur leur kayak gonflable pour la bonne cause. L'objectif principal : mobiliser la population pour le don de moelle osseuse.

Elles sont deux amies Florence Bonnaud et Isabelle Barbut. Bénévoles et habitant le sud de la France, elles réalisent des défis sportifs toutes deux sur leur kayak gonflable dans un but humanitaire pour la recherche médicale. C'est un défi de taille qui attend les deux compères, du 21 mai au 09 juin 2017. Pendant plus de vingt jours, elles vont descendre la Loire en partant de Roanne (Loire) pour rejoindre Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) soit 736 km en 20 jours. Le tout, en faveur du don de moelle osseuse.

Une performance majeure

Les deux amies rejoindront la Loire-Atlantique le 7 juin prochain en arrivant à Ancenis, puis le 8 juin à Nantes, et enfin, le 9 juin à Saint-Nazaire, fin de leur périple. Si elles veulent accomplir ce projet fou, c'est en partie pour :

- Mobiliser la population pour le don de moelle osseuse

- Sensibiliser les gens à bien distinguer moelle osseuse et moelle épinière trop souvent confondues

- Expliquer les différentes méthodes appliquées pour le don.

- Obtenir des bulletins de pré-inscription pour le registre des donneurs volontaires(DVMO)

L'aide des mairies, des habitants aussi

Cette performance sportive se réalise en partenariat avec les Lions Clubs de la vallée de la Loire (soit 45 clubs), les associations locales et avec le soutien de l’agence nationale de la Biomédecine. Une équipe de médecins et infirmières devrait être présente pour l’accueil du public sur certaines étapes du parcours.

Pour la réussite de leur cause, toutes deux sollicitent les Municipalités pour l'accueil, l'hébergement et la communication, ainsi que les offices de tourisme.