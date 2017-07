Saint-Nazaire En raison du temps incertain, Farniente aura lieu au Petit Maroc

0

En raison du temps incertain, les organisateurs de Farniente ont dû changer le lieu du festival. Ce dernier, habitué à la plage de Saint-Marc, aura lieu sous la halle sud du Petit Maroc (port de Saint-Nazaire). La programmation et les horaires ne changent pas. Ce vendredi 21 juillet à 20 h 30, concert de Roger Raspail. Et demain samedi, de 17 h 30 à minuit se succéderont Frédéric Nogray, Tony Hymas, Jean-François Pauvros et le trio norvégien MoE.