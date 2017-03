Saint-Nazaire "Etre et paraître", la vidéo qui récompense des jeunes Nazairiens

0

Des jeunes nazairiens en décrochage scolaire arrivent en final du concours national « tous égaux » et partent mercredi 22 mars pour la remise du prix à Paris !

Douze jeunes en décrochage scolaire ont réalisé une vidéo pour dénoncer les clichés et la discrimination. Sélectionnée parmi 500 vidéos participantes, cette vidéo a été nominée finaliste du Prix 2017 jeunesse pour l'égalité, organisé par l'Observatoire des Inégalités.

Le mercredi 22 mars, ces jeunes vont se rendre à l'Hôtel de Ville de Paris pour la remise des prix. L'aboutissement d'un parcours d'éducation aux médias Le mercredi matin, ils visiteront les locaux de Radio Nova. Puis se rendront à l'hôtel de ville pour participer à la cérémonie de remise des prix. La Maison de Quartier de la Chesnaie, l'association Les Pieds dans le Paf et la Mission de Lutte contre le Décrochage scolaire (MLDS) se sont associées autour d'un long parcours d'éducation aux médias La vidéo nominée fait partie d'un projet plus large de réalisation d'un webdocumentaire autour du quartier de la Chesnaie : La Face cachée de la Chesnaie.

Quand l'exercice devient une victoire La plupart des jeunes accompagnés par la MLDS n'ayant jamais touché une caméra avant, le but était de les former aux bases de la technique audiovisuelle et de prendre du recul sur les médias, accompagnés par les salariés et une bénévole des Pieds dans le Paf. Un premier exercice vidéo s'est basé sur les discriminations à l'embauche, pour mettre en image les clichés dont sont victimes ces jeunes « décrocheurs », et exprimer ensuite les qualités qu'ils souhaitent mettre en avant. La réalisation est déjà une belle reconnaissance Tout au long des ateliers vidéo, d'octobre 2016 à janvier 2017, les jeunes ont pris de l'assurance face à la caméra et avec leur propre image. Aussi, l'inscription à ce concours était une autre façon de valoriser leur travail.