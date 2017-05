Saint-Nazaire Faible mobilisation pour la Fête du Travail

0

La mobilisation du 1er mai 2002, entre deux tours de l’élection présidentielle avec le FN au second tour, était encore dans tous les esprits et presque sur toutes les lèvres. Environ 15 000 il y a quinze ans… Ils n’étaient guère plus de 800 ce lundi matin pour cette Fête du Travail. Et pas rassemblés sur les mêmes lieux.

La CGT, FSU, ligue des Droits de l’Homme et Solidaires (environ 600 personnes) avaient choisi la place de l’Amérique Latine. La CFDT (environ 200) le font de mer, face à la sous-préfecture. Évidemment le Front National a cristallisé les prises de paroles syndicales.

