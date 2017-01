Saint-Nazaire Faux départ à droite pour les législatives

0

Alors que Florence Beuvelet était déjà partie en campagne des législatives, sous la bannière les Républicains, elle a appris samedi, lors du Conseil National des Républicains, que la 8e circonscription de Loire-Atlantique (Saint-Nazaire) était « réservée » à l'UDI . Et ce dans le cadre de tractations avec le candidat François Fillon dans sa quête de soutiens pour les présidentielles. Mais Pierre-Yves Vincent, représentant de l'UDI se dit aujourd'hui étonné et n'a pas la même version. « C’est avec une grande surprise que nous avons appris la non-validation de l’investiture de Madame Beuvelet pour les élections législatives à venir. Nous soulignons que, humainement, nous sommes désolés de la façon dont elle a été ainsi traité par son propre parti politique. Pour autant, Madame Beuvelet parle de négociations en cours avec l’UDI, ce qui est inexact. Le parti Les Républicains a fait ses choix et a visiblement décidé d’ « abandonner » les 3 circonscriptions sur 10 de Loire-Atlantique qu’il considère sans doute imprenables ! En accord avec les instances départementales je confirme ici que l’UDI ne réclame rien sur la 8ème circonscription et ne souhaite pas investir de candidat sur ce territoire pour les prochaines élections législatives ».

Pour rappel, Pierre-Yves Vincent a refusé l'investiture de l'UDI puisqu'il a rejoint le mouvement "En marche" d'Emmanuel Macron en décembre. Pour l'instant la droite n'a donc aucun candidat officiel sur la circonscription nazairienne.