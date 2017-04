Saint-Nazaire FFF et Ko Ko Mo, derniers groupes annoncés par les Escales

0

Pour leur 26e édition les Escales s'offrent un voyage à Detroit, focus du festival cette année avec une scène musicale et notamment techno très riche. Outre ce focus, les Escales qui vont se dérouler les 28, 29 et 30 juillet prochain invitent quelques belles têtes d'affiche à l'image des Pixies, Jain, Imany, Camille, Tony Allen et Jeff Mills, FFF, Derrick May ou Carl Craig...

Plus d'informations ce dimanche 2 juillet dans Presse Océan