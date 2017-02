Saint-Nazaire Fincantieri va construire des paquebots en Chine

0

Le constructeur italien a signé un accord avec l'armateur Carnival pour la construction de deux paquebots en Chine avec son partenaire local CSSC.

Ces deux paquebots (plus quatre en option) seront construits en Chine et destinés au marché chinois. Ce contrat de 1,5 milliard de dollars marque la suite de l'accord scellé en juillet dernier entre le constructeur italien et son homologue chinois CSSC (China State Shipbuilding Corporation) pour la création d'une co-entreprise. Une opération suivie de près à Saint-Nazaire où Fincantieri est le seul candidat au rachat du chantier STX. Le risque d'un transfert de savoir-faire vers la Chine fait partie des inquiétudes déjà exprimées pour l'avenir du site nazairien avec l'arrivée du possible repreneur italien.

