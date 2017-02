Saint-Nazaire FO Airbus inquiète pour son outil industriel

0

Force Ouvrière réclame 300 embauches chez Airbus Saint-Nazaire cette année. La direction en prévoit 50 et projette de faire passer le nombre d'intérimaires de 600 à 350. Le syndicat comprend donc qu'il faudra produire plus (750 avions à livrer en 2017 au lieu de 690 en 2016) avec 200 ouvriers en moins. Parallèlement, le syndicat constate « une frilosité des investissements sur les structures. Il n'y a pas de projet d'agrandissement alors que notre outil industriel est saturé. On se dit que tout ça cache quelque chose. Va-t-on externaliser ? » questionne FO.

