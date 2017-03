Saint-Nazaire Grande fête du centenaire du débarquement fin juin

0

Le centenaire du débarquement des troupes américaines à Saint-Nazaire est célébré tout au long de l'année. Mais avec un point d'orgue du 22 au 25 juin. Ce week-end-là, la course The Bridge partira de St-Nazaire. Quatre multicoques vont défier le Queen Mary 2 entre la France et New York. Grand transatlantique, grands multicoques et peut-être une foule importante en ville durant ces journées. C'est pourquoi des spectacles XXL auront lieu. Notamment de la voltige sur un fil tendu entre la base sous-marine et le building.

