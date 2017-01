Saint-Nazaire Il fait marche arrière juste avant l'arrivée du train

0

Peu avant 11 h ce jeudi, un automobiliste nazairien qui travaille zone de Brais a échappé à la mort grâce à son réflexe : enclencher la marche arrière alors qu’il se trouvait sur la voie ferrée au passage à niveau de la route de Saint-André-des-Eaux et que le TER arrivait…. Circulant en direction de Saint-Nazaire, il a été ébloui par le soleil et il n’a tout simplement pas vu le feu rouge clignotant et la barrière qui s’abaissait. « J’emprunte pourtant cette route tous les jours. Je ne me souviens pas d’avoir fait marche arrière. c’est un réflexe… », indiquait-il aux policiers, encore sous le coup de l’émotion. La loco lui a raboté l’avant de sa Citroën Xantia. Personne n’a été blessé dans le train et le conducteur nazairien s’en tire sans une égratignure non plus. Un miracle.