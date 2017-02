Saint-Nazaire Il tire sur un bus avec un pistolet à billes

0

Un adolescent a pris pour cible le pare-brise d'un bus lundi vers midi au pôle d'échange multimodal devant la gare SNCF.

Alors que son bus est à l'arrêt, le chauffeur a entendu des bruits d'impact et vu quelqu'un tirer avec une arme sur le pare-brise. Le pistolet n'était qu'un jouet et les billes en plastique. Le chauffeur n'a pas été blessé mais il a été très choqué et s'est vu notifier huit jours d'ITT. L'adolescent âgé de 16 ans a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Il sera convoqué devant le juge pour enfants.

