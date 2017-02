Saint-Nazaire Il trouve les cambrioleurs dans son appartement

0

Avec le recul, il trouve la scène « cocasse ». Mercredi soir, un Nazairien retrouve la porte de son appartement avec un énorme trou. Il entend des voix à l'intérieur, passe la tête par la porte et se trouve nez à nez avec deux garçons d'une vingtaine d'années.

Ils étaient « calmes et courtois et m'ont dit qu'ils avaient entendu du bruit chez moi et avaient trouvé la porte dans cet état. L'ordinateur posé sur le palier ? Ils m'ont dit qu'ils l'avaient trouvé là. Je ne trouvais pas ça improbable... »

