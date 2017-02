Saint-Nazaire Il veut défendre la radio Fip

0

Nazairien depuis 30 ans, Rabah Khalfi veut mobiliser les auditeurs de Fip. Il organise une réunion lundi 27 février à la Villa-Nelly (à 18 h 30).

Selon les syndicats, la menace existe alors que la direction de Radio France a décidé de ne plus remplacer les départs en retraite des « fipettes », les animatrices à la voix « si particulière » qui distillent l'information culturelle locale de Nantes et Saint-Nazaire. « Avec Fip, il y a un vrai soutien aux manifestations et acteurs culturels locaux », souligne Rabah Khalfi. Lundi soir, il organise une réunion « pour parler de Fip, de ce que cela représente ». Sur internet, la pétition « Préservez et développez Fip » pour défendre les décrochages locaux à Nantes-Saint-Nazaire, Strasbourg et Bordeaux-Arcachon totalise plus de 29 000 signatures.

