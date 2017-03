Saint-Nazaire Jean-Michel Texier, candidat du Modem aux législatives

0

Jean-Michel Texier est actuellement élu municipal d'opposition sous les couleurs du Modem auquel il a adhéré en 2014. Père de famille et responsable ressources humaines dans une PMI, Jean-Michel Texier, âgé de 40 ans se présente comme un candidat pragmatique et non dogmatique et compte aborder ces dossiers, s'il est élu, de cette manière. S'il a le soutien du Modem, qui a rejoint le mouvement En marche!, ce dernier désignera ces candidats aux législatives dans les prochaines semaines.

