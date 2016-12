Saint-Nazaire L’hebdo Estuaire, lâché par la Carène risque de disparaître

0

La Carène a annoncé la suppression de la subvention qu’elle accordait au magazine Estuaire. Cet hebdomadaire, gratuit et distribué dans différents lieux de la Carène risque fort de ne pas survivre sans cette aide financière de 138 000 €. Une pétition (https ://www.change.org/p/collectif-sauvons-estuaire-sauvons-le-magazine-estuaire). lancée sur internet pour sauver Estuaire a déjà recueillie plus de 900 signatures en quatre jours.

