Saint-Nazaire La bouée LiDAR retourne mesurer les vents

En maintenance à Saint-Nazaire depuis le début de semaine, la bouée retournera bientôt dans le futur parc éolien des Îles d’Yeu et de Noirmoutier. Sa technologie LiDAR (Light Detection And Ranging) lui permet de mesurer les vents, grâce à un système de laser. D’autres appareils mesurent la température, la pluviométrie, la pression barométrique ou encore la force des courants. Mise en service il y a deux ans, la bouée a été nettoyée et vérifiée. Elle reprendra son travail en début de semaine prochaine. Mais concrètement, à quoi servent les données récoltées ?

« On prend les données et on les compare à celles que l’on a sur du long terme » explique Lucile Forget, la directrice du projet. « C’est une étape essentielle pour évaluer la ressource en vent du parc ». Après cette phase d’étude, la société entend commencer la construction des 62 éoliennes, prévue pour 2019.

