Saint-Nazaire La construction repart dans le quartier du Plessis

Le site de l'ancien stade de rugby s'est bien transformé. Lancés en 2008, des programmes immobiliers ont déjà permis de livrer 123 logements. La période 2009/2013 a été difficile en termes de commercialisation et les projets ont pris du retard. Deux permis de construire pour deux immeubles de 45 et 50 appartements ont été déposés en début d'année. Il y aura 390 logements quand tout sera fini. Les premiers habitants déplorent déjà des problèmes de stationnement et des incivilités.

