Saint-Nazaire La Fête de la musique a pris ses quartiers dans la ville [PHOTOS]

Rock, hip hop, chorale, danses traditionnelles, musique brésilienne... Les propositions ne manquent pas pour profiter pleinement de cru 2017 sous un beau soleil estival. C'est parti pour la soirée.

Les premières notes ont commencé à résonner dans l'après-midi et ça va durer toute la soirée. L'incontournable Fête de la musique, 36e édition, orchestrée par Les Escales bat son plein dans le centre-ville nazairien comme partout en France. Il y en a pour tous les goûts avec 70 propositions artistiques mêlant musique et danse... et surtout aucune raison de ne pas en profiter !

Programme complet et plan des scènes sur www.levip-saintnazaire.com/concerts/fete-de-musique/