Saint-Nazaire La Folle journée et son Rythme des peuples a conquis le public

Nouvelle édition décentralisée de la Folle journée à Saint-Nazaire et une nouvelle fois un beau succès. Cette édition confirme l'attrait des Nazairiens pour ces musiques puisque plus de 7 500 personnes ont écouté les 16 concerts proposés contre 5 900 l'année dernière. résultat, le taux de remplissage est passé de 58 % à 83 % en 2017. Le thème, le Rythme des peuples avait de quoi attirer le public avec des voyages musicaux et dansés.