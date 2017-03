0

A compter du 23 mars, le Centre communal d'action sociale lance avec ses bénéficiaires, ses partenaires et les associations œuvrant dans le social une réflexion sur ses politiques. Le but pour le CCAS est de faire face au vieillissement de la population, à l'isolement ou encore à la très grande précarité et de trouver des solutions nouvelles.

Plus d'information ce samedi 11 mars dans Presse Océan.