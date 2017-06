0

Félix et Marin Toqué sont ce samedi après-midi sur leur nacelle à peindre leur fresque qui, jour après jour, prend des couleurs. Commencée jeudi matin, l'œuvre représentant le Queen Mary 2 sera achevée « demain (dimanche) », promettent les deux artistes nantais. Affaire à suivre et surtout à admirer sur la façade latérale de l’immeuble Le Suez, à l’angle de l’avenue Ferdinand-de-Lesseps et de la rue Pierre-Mendès-France.