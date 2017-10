Saint-Nazaire La rénovation de la halle du marché est lancée

0

Vendredi, le conseil municipal a acté à l'unanimité des élus le lancement de la rénovation du marché central. Un appel d'offres est lancé afin de trouver l'architecte qui présentera le meilleur projet pour rénover la halle et ses abords, notamment l'avenue Jean Jaurès. Il est question d'améliorer l'organisation et l'état du volume de la halle et développer des espaces de convivialité. Le projet est lancé mais il ne faut pas s'attendre à voir du changement avant 2020.

Plus d'information ce jeudi 5 octobre dans Presse Océan.