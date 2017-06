Saint-Nazaire La société Néma développe la formation en réalité virtuelle

0

L'entreprise nazairienne spécialisée dans la prévention des risques professionnels innove avec un nouvel outil pédagogique intégrant la réalité virtuelle.

La société, qui emploie 18 salariés zone de Brais, s'est lancé le « pari » d'intégrer la réalité virtuelle dans son offre de formation. Si cette technologie immersive se développe pour former aux gestes dans le domaine technique (industrie, médical), son usage sur le plan comportemental « est une première », souligne Florence Geoffroy-Sarzeau, cogérante de Néma. Les responsables de la société ont rapidement trouvé les applications de la réalité virtuelle dans ce segment d'activité. « Avec la formation classique, on dispose de multiples outils mais on ne peut pas mettre les stagiaires en danger », souligne Florence Geoffroy-Sarzeau, « avec la réalité virtuelle, la personne sera amenée à faire un choix. Cela laisse le droit de se tromper ».

