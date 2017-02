Saint-Nazaire Vent violent : la Soucoupe fermée au public jusqu'à nouvel ordre

0

En raison des conditions météorologiques des prochaines heures et des prochains jours et également au regard de la dangerosité du site, dans sa partie intérieure, le bâtiment de la Soucoupe est totalement fermé au public dès à présent et pour une durée indéterminée.

Des études sont en cours pour déterminer la nature et l’ampleur des travaux à réaliser. Pour repère le toit du bâtiment avait souffert lors de l'orage de grêle en mai dernier.

Lire aussi dans Presse Océan du mardi 28 février.