Saint-Nazaire La vente de STX sera bouclée d'ici avril affirme Sirugue

Le secrétaire d'État à l'Industrie a indiqué ce mercredi que la reprise du chantier nazairien par l'Italien Fincantieri serait bouclée avant l'élection présidentielle.

« Signature probablement autour du 15 février et closing (finalisation) probablement en avril » a-t-il expliqué. L'État français (actionnaire à 33,4 %) entend conclure un double pacte d'actionnaires, avec Fincantieri et le constructeur naval DCNS. « DCNS entrera dans le capital, nous le souhaitons », a-t-il souligné, « à quelle hauteur, cela dépendra notamment des autres acteurs que Fincantieri pourrait amener ». Une référence aux armateurs et clients du chantier RCCL et MSC. « Fincantieri n'aura pas forcément plus de 50 %. Fincantieri discute avec d'autres [...] Si des clients ont envie de participer, je ne vois pas pourquoi on se l'interdirait ». En revanche, il a assuré que « DCNS plus les 33 % de l'État, ça ne fera pas 50 % », écartant ainsi l'idée d'une nationalisation.